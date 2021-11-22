Власть
Аксенов уволил задержанную за взятку министра культуры Крыма
Арина Новосельская, задержанная по обвинению в получении взятки, уволена с должности министра культуры республики.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Новосельскую задержали 18 ноября по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК, ее направили в Москву. 19 ноября суд арестовал ее на два месяца.
Новосельская возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 года – после назначения Сергея Аксенова премьер-министром в дни Крымской весны. Во второй раз ее назначили на должность в 2019 году после обновления состава регионального правительства Крыма.
Строительство нового пятиэтажного здания театра кукол стоимостью 930 млн рублей началось в 2018 году в центре Симферополя, но объект не достроили, контракт с «Меандром» расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на территории республики. Возобновление строительства здания театра ожидается в 2022 году.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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