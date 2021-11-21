Все равно все ходят: власти хотят из Ялтинского заповедника сделать национальный парк

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Нынешний директор считает, что заповедник таковым никогда не являлся.

«Ялтинский горно-лесной заповедник никогда таковым не являлся в существующем понимании - с «заповедными» ограничениями и особым режимом. Изменение его статуса на национальный парк позволит не только осуществлять охрану редких растений и животных, но и решит десятки годами существующих проблем». Такое мнение в беседе с корреспондентом озвучил директор Ялтинского горнолесного заповедника (ООПТ «Заповедный Крым» - ред.) Андрей Бородин.

Бородин пояснил, что в течение последнего года Объединенная дирекция проводит анализ ситуации, которая сложилась на подведомственных особо охраняемых природных территориях. Речь идет не только о Ялтинском объекте - в Крыму есть еще множество аналогичных территорий, добавил он.

«С первого взгляда стало понятно, что Ялтинский горно-лесной заповедник таковым, по сути, не является. Это сложилось не за последние 5-10 лет, таким образом он существовал практически с 1973 года. Без ограничений, запретов и особого режима, которые должны быть на его территории», - пояснил Бородин.

Он напомнил, что территория находится в черте города и на в нее входит огромное количество населенных пунктов. Кроме того, это не единый земельный участок, а 198, и они граничат почти со всей Большой Ялтой.

Как результат, сотрудники не всегда могут эффективно осуществлять деятельность, в том числе по охране. В штате не так много сотрудников, чтобы следить за осуществлением режима, поделился Бородин. Изменение статуса позволило бы рационально разделить территорию на функциональные зоны с отдельным режимом охраны. Где-то снизить, где-то, наоборот усилить и полностью запретить доступ людей.

«В районе Массандры стоят высотные здания, в 30 метрах от которых находятся земли заповедника. Фактически для прогулки с деться людям необходимо иметь специальное разрешение, потому как территория попадает в зону ограниченного использования и должна быть закрыта», - приводит пример директор «Заповедного Крыма».

Изменение режима таких участков позволит сделать допуск более свободным. Даст возможность создать новые пешеходные маршруты, в том числе для многочисленных людей с ограниченными возможностями и пожилых. Последние много и часто посещают территорию заповедника в тех местах, где нет официально открытых маршрутов. «Но сделать этого мы не можем, так как нет обоснования», - продолжил Бородин.

Кроме того, на территории существующего заповедника есть места и площадки, которые десятилетиями посещают тысячи людей. Одна из них – известная далеко за пределами полуострова вершина Ай-Петри. Рекреационная нагрузка здесь огромна, и связать ее с режимом заповедника никак нельзя. Однако сотрудники «Заповедного Крыма» не могут ее ограничить, так как понимают, что здесь находится один из важнейших символов Крыма. И многие специально приезжают на ЮБК именно для того, чтобы подняться на Ай-Петри и увидеть Ялту сверху.

«Есть очень много острых проблем и углов, которые сконцентрированы именно на теле заповедника. В том числе это линейные объекты – вода, свет и газ. Линии электропередач, газоснабжения и водные магистрали проходят через эту территорию», - перечисляет Бородин.

Самые серьезные вопросы вызывает как раз вода. Дело в том, что многие коптажи и водные накопители существуют здесь многие десятки лет, питают расположенные на границе населенные пункты. При этом гидросооружения не стоят ни балансе заповедника, ни на балансе водоканала. И ни одна из организаций не имеет возможности их обслуживать, да и проведение земельных работ здесь категорически запрещено. Переход в статус национального парка позволил бы вывести такие зоны в отдельное пользование, дать возможность их обслуживать, ремонтировать или реконструировать.

«Изменение статуса не может пройти одномоментно – это длительная и непростая работа. Сейчас завершаются научные изыскания с привлечением представителей научного сообщества. Последние предоставляют информацию о местах произрастания эндемиков, обитания редких животных, птиц и насекомых. Поясняют, где и какие растения требуют охраны и полного запрета посещения. Это серьезный физический и интеллектуальный труд, который требует значительного времени и усилий», - подчеркнул Бородин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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