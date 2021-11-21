Водителям назвали самые аварийно-опасные районы Крыма

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Ялта, Первомайский, Кировский и Черноморский районы Крыма являются самыми опасными с точки зрения дорожной обстановки.

Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко. По его словам, число аварий там значительно превышает «расчетные показатели».

Чаще всего причиной аварий становятся водители, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, также в числе причин ДТП - выезд на встречную полосу и появление пешеходов на проезжей части.

Кроме того, по словам Борисенко, на фактор аварийности влияет низкий уровень подготовки водителей в автошколах. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, сотрудники ГИБДД регулярно проводят месячники безопасности, напомнил он.

«На протяжении последних пяти лет в регионе наблюдается тенденция к снижению числа ДТП, число погибших и пострадавших также снижается», - отметил Борисенко.

По итогам десяти месяцев, число ДТП снизилось на 6,8%, погибших - на 18%, пострадавших - на 8,9%. По итогам прошлого года на территории республики произошло 1693 дорожно-транспортных происшествия, в которых 265 человек погибли и 2190 пострадали.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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