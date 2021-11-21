Власти Ялты пообещали завершить ремонты придомовых территорий до конца года

Ремонты некоторых внутридомовых территорий в Ялте приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Игорь Красий.

«Что касается ремонта внутридомовых территорий, то здесь подрядчик нас немного подводит по времени, в связи с чем поступают жалобы от населения», – отметил он на своей странице в социальных сетях.

При этом Игорь Красий пояснил, что у подрядчика из-за сложной эпидемиологической ситуации возникли проблемы с кадрами. «В связи с этим работы на некоторых объектах временно остановились», – отметил он.

Заместитель главы администрации принес ялтинцам извинения за неудобства и заверил: «До конца года ремонты дворовых территорий будут завершены, как и обещали». Он также подчеркнул, что «ситуация находится под контролем».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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