Власть
Власти Ялты пообещали завершить ремонты придомовых территорий до конца года
Ремонты некоторых внутридомовых территорий в Ялте приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщил заместитель главы администрации города Игорь Красий.
«Что касается ремонта внутридомовых территорий, то здесь подрядчик нас немного подводит по времени, в связи с чем поступают жалобы от населения», – отметил он на своей странице в социальных сетях.
При этом Игорь Красий пояснил, что у подрядчика из-за сложной эпидемиологической ситуации возникли проблемы с кадрами. «В связи с этим работы на некоторых объектах временно остановились», – отметил он.
Заместитель главы администрации принес ялтинцам извинения за неудобства и заверил: «До конца года ремонты дворовых территорий будут завершены, как и обещали». Он также подчеркнул, что «ситуация находится под контролем».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ялтинской речке нашли боеприпасы. Обнаружение очередной «порции» боеприпасов времен Второй мировой войны стало причиной замедления работ по расчистке реки Дерекойка в Ялте.
Сколько зарабатывают дворники в Симферополе. В настоящее время в Симферополе существует нехватка дворников. Зарплата этой категории работников существенно ниже средней по Крыму.
Власти Ялты выкупят у собственников 17 аварийных квартир на улице Вергасова. Владельцы 17 квартир в двух домах на улице Вергасова в Ялте согласились на денежную компенсацию за них в связи с признанием этих объектов аварийными и подлежащими сносу.
Жители Евпатории надругались над памятником Кирову. Неизвестные надругались над памятником С.М. Кирову, который расположен в одноименном сквере в Евпатории.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.
Все равно все ходят: власти хотят из Ялтинского заповедника сделать национальный парк
Нынешний директор считает, что заповедник таковым никогда не являлся.
Какой сегодня праздник 21 ноября фото
Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская задержана
Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей.
18 ноября
Крымчан предупреждают о надвигающемся кризисе
24 часа назад
«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской
18 часов назад
«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан
Крупная федеральная сеть спортивных магазинов «Спортмастер» внезапно решила ограничить доступ к приложению и сайту для крымчан.