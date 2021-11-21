Власти Ялты пообещали наказать всех нарушителей рублем

Созданная муниципальными властями Ялты рабочая группа приступила к проверкам спальных районов города.

Об этом, комментируя регулярные утренние обходы, сообщил заместитель главы местной администрации Игорь Красий.

«Вслед за центром рабочая группа обходит спальные районы – пристальное внимание уделяем работе управляющих компаний. На особом контроле внешний облик фасадов. Муниципальным контролем зафиксировано 42 случая настенной «живописи», – написал он на своей странице в социальных сетях.

По информации Красия, собственникам объектов вручены уведомления о том, что в течение семи дней они должны привести их в порядок. «И первые результаты уже есть – некоторые граффити закрашены», – уточнил заместитель главы администрации Ялты и добавил, что местные власти «держат на карандаше» крупные объекты. Будем «наказывать рублем», но город чистым сделаем, пообещал он.

Кроме этого, Игорь Красий обратил внимание, что также обнаружились десятки несогласованных рекламных вывесок. «Их владельцам выданы предписания на оформление паспортов объектов и приведение вывесок в порядок согласно Правилам благоустройства», – подчеркнул он, отметив, что параллельно городские власти занимаются разработкой проектно-сметной документации по капитальному ремонту лестниц, подпорных стен, противооползневых сооружений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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