В центре Симферополя поймали опасного лихача на BMW

Правоохранители задержали 26-летнего симферопольца, который исполнял опасные маневры на одной из центральных улиц крымский столицы, находясь за рулем иномарки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, видео на котором запечатлены опасные виражы появилось в социальных сетях. На основании этой информации полицейские установили и привлекли к ответственности водителя за грубое нарушение правил дорожного движения.

«В Симферополе на перекрестке с круговым движением площади Советской неизвестный водитель, управляющий автомобилем BMW, в темное время суток совершал опасные маневры. В кратчайший срок сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля, им оказался 26-летний симферополец», – заявили в МВД.

Теперь лихачу придется нести ответственность за нарушение целого ряда статей админкодекса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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