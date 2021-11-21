Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +7
море +16

Происшествия

В центре Симферополя поймали опасного лихача на BMW

16:44 воскресенье, 21 ноября 2021
Симферополь

Правоохранители задержали 26-летнего симферопольца, который исполнял опасные маневры на одной из центральных улиц крымский столицы, находясь за рулем иномарки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, видео на котором запечатлены опасные виражы появилось в социальных сетях. На основании этой информации полицейские установили и привлекли к ответственности водителя за грубое нарушение правил дорожного движения.

«В Симферополе на перекрестке с круговым движением площади Советской неизвестный водитель, управляющий автомобилем BMW, в темное время суток совершал опасные маневры. В кратчайший срок сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля, им оказался 26-летний симферополец», – заявили в МВД.

Теперь лихачу придется нести ответственность за нарушение целого ряда статей админкодекса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Сакском районе Крыма насмерть сбили 82-летнюю женщину. В Крыму водитель легкового автомобиля насмерть сбил 82-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

Смертельный огонь: сколько человек погибли на пожарах в Крыму. С начала года на территории Крыма на пожарах погибли 69 человек, в сравнении с прошлым годом количество умерших уменьшилось.

В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования. В историческом центре Севастополя по тревожному сигналу эвакуировали сотрудников Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКИ).

Пропавшего под Судаком школьника нашли живым и невредимым. Пропавшего 12-летнего ребенка из расположенного под Судаком села Грушевка нашли живым.

Власть
Госавтоинспекция Севастополя провела масштабный рейд

Госавтоинспекция Севастополя провела масштабный рейд

Госавтоинспекция Севастополя провела масштабный профилактический рейд по пресечению правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Общество
Когда может навредить полезный крымский шиповник

Когда может навредить полезный крымский шиповник

Шиповник в Крыму — традиционный способ «поправить здоровье» осенью и зимой. Местные жители с удовольствием выращивают или собирают в лесу яркие ягоды и сушат целебный урожай.

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.

Власть
«Севэлектротранс» обесточили за долги

«Севэлектротранс» обесточили за долги

Госпредприятию нужно срочно выплатить более 73 миллионов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации