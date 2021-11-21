Происшествия
В центре Симферополя поймали опасного лихача на BMW
Правоохранители задержали 26-летнего симферопольца, который исполнял опасные маневры на одной из центральных улиц крымский столицы, находясь за рулем иномарки.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, видео на котором запечатлены опасные виражы появилось в социальных сетях. На основании этой информации полицейские установили и привлекли к ответственности водителя за грубое нарушение правил дорожного движения.
«В Симферополе на перекрестке с круговым движением площади Советской неизвестный водитель, управляющий автомобилем BMW, в темное время суток совершал опасные маневры. В кратчайший срок сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля, им оказался 26-летний симферополец», – заявили в МВД.
Теперь лихачу придется нести ответственность за нарушение целого ряда статей админкодекса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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