Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов не исключил, что непривитым придется сидеть дома ● За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом ● Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами ● В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек
В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида
За прошедшие сутки в Крыму официально подтвердили 24 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в республиканском минздраве.
Всего с начала пандемии в Крыму ковид унес жизни 3398 человек.
Напомним, рост заболеваемости ковидом в Крыму фиксируют с 15 сентября.
На данный момент в Крыму открыты телефоны «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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