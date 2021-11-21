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Коронавирус в Крыму

В Крыму зафиксировали антирекорд по суточной смертности от ковида

16:14 воскресенье, 21 ноября 2021

За прошедшие сутки в Крыму официально подтвердили 24 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в республиканском минздраве.

Всего с начала пандемии в Крыму ковид унес жизни 3398 человек.

Напомним, рост заболеваемости ковидом в Крыму фиксируют с 15 сентября.

На данный момент в Крыму открыты телефоны «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом. За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек. По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов. В Ялте действуют 8 санаториев, в которых разработана программа постковидной реабилитации. Санаторно-курортный отдых возрождается и с каждым годом набирает обороты.

Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.

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