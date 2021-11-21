В Крыму резко выросло число водителей-наркоманов

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В Крыму с начала года выявили порядка 5 тысячи водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

В сутки в среднем выявляют 23-25 таких водителей, сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель ГИБДД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«Водителей, которые управляют транспортом в состоянии наркотического опьянения, зачастую становится больше, чем водителей в состоянии алкогольного опьянения», — констатировал он.

Напомним, за 10 месяцев текущего года в Крыму с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 153 ДТП, в которых 36 человек погибли и 183 получили различные травмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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