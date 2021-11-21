Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +13
море +16

Власть

В Крыму резко выросло число водителей-наркоманов

12:36 воскресенье, 21 ноября 2021
В Крыму резко выросло число водителей-наркоманов

фото © news.nashbryansk.ru

В Крыму с начала года выявили порядка 5 тысячи водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

В сутки в среднем выявляют 23-25 таких водителей, сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель ГИБДД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«Водителей, которые управляют транспортом в состоянии наркотического опьянения, зачастую становится больше, чем водителей в состоянии алкогольного опьянения», — констатировал он.

Напомним, за 10 месяцев текущего года в Крыму с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 153 ДТП, в которых 36 человек погибли и 183 получили различные травмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поставщик мебели в детсад Севастополя смог обманом получить 1,4 млн рублей. В отношении злоумышленника завершили расследовать уголовное дело.

Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами. Крым практически каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Многих человеческих жертв удалось бы избежать, если бы сформировался коллективный иммунитет.

Суд в Москве арестовал главу минкульта Крыма по делу о крупной взятке. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки.

Следствие потребовало арестовать министра культуры Крыма. Следствие требует арестовать министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую, обвиняемую в получении взятки.

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.

Власть
Все равно все ходят: власти хотят из Ялтинского заповедника сделать национальный парк

Все равно все ходят: власти хотят из Ялтинского заповедника сделать национальный парк

Нынешний директор считает, что заповедник таковым никогда не являлся.

Общество
Какой сегодня праздник 21 ноября

Какой сегодня праздник 21 ноября фото

Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Санкции
«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан

«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан

Крупная федеральная сеть спортивных магазинов «Спортмастер» внезапно решила ограничить доступ к приложению и сайту для крымчан.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации