Власть
В Крыму резко выросло число водителей-наркоманов
фото © news.nashbryansk.ru
В Крыму с начала года выявили порядка 5 тысячи водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.
В сутки в среднем выявляют 23-25 таких водителей, сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель ГИБДД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
«Водителей, которые управляют транспортом в состоянии наркотического опьянения, зачастую становится больше, чем водителей в состоянии алкогольного опьянения», — констатировал он.
Напомним, за 10 месяцев текущего года в Крыму с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 153 ДТП, в которых 36 человек погибли и 183 получили различные травмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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