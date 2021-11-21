Общество
Тысячи котиков в Крыму смогут греться зимой от теплотрасс с изношенной изоляцией
фото © kaliningrad.bezformata.com
Более 220 тысяч котов будут греться зимой от теплотрасс с поврежденной изоляцией. Общественники провели ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах.
Единицей измерения рейтинга стали замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией.
В 2021 г. выявлено более 66 км теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией в 64 регионах России – это более 275 участков в 118 населенных пунктах России. По итогам прошлогоднего мониторинга была отремонтирована только половина – 32 км, это гарантирует, что текущей зимой будет значительно теплее в двух тысячах жилых домов и 170 социальных учреждениях
Жители Крыма сообщили о нарушениях изоляции на более чем 500 м теплотрасс в Симферополе, Саках, Керчи, Красноперекопске и Сакском районе.
В прошлом году проект «С теплом -–труба» помог выявить тысячи незаизолированных теплотрасс по всему Крыму, которые призваны обеспечивать теплом не только жилой фонд, но и школы и больницы. По многим проблемным местам решения удалось добиться практически сразу.
В этом году эксперты провели контрольные проверки, в ходе которых зафиксировали текущие ремонты в Симферополе, Керчи и Саках, что позволило уменьшить количество незаизолированных участков еще на несколько сотен метров. Тем не менее часть труб продолжают отапливать улицу.
Новые десятки метров проблемных участков общественники обнаружили в Симферополе и Саках. По каждому из этих фактов они обратились в ресурсоснабжающие предприятия с просьбой оперативно обеспечить изоляцию теплотрасс.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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