Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +13
море +16

Общество

Тысячи котиков в Крыму смогут греться зимой от теплотрасс с изношенной изоляцией

10:23 воскресенье, 21 ноября 2021
Тысячи котиков в Крыму смогут греться зимой от теплотрасс с изношенной изоляцией

фото © kaliningrad.bezformata.com

Более 220 тысяч котов будут греться зимой от теплотрасс с поврежденной изоляцией. Общественники провели ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в российских городах.

Единицей измерения рейтинга стали замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией.

В 2021 г. выявлено более 66 км теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией в 64 регионах России – это более 275 участков в 118 населенных пунктах России. По итогам прошлогоднего мониторинга была отремонтирована только половина – 32 км, это гарантирует, что текущей зимой будет значительно теплее в двух тысячах жилых домов и 170 социальных учреждениях

Жители Крыма сообщили о нарушениях изоляции на более чем 500 м теплотрасс в Симферополе, Саках, Керчи, Красноперекопске и Сакском районе.

В прошлом году проект «С теплом -–труба» помог выявить тысячи незаизолированных теплотрасс по всему Крыму, которые призваны обеспечивать теплом не только жилой фонд, но и школы и больницы. По многим проблемным местам решения удалось добиться практически сразу.

В этом году эксперты провели контрольные проверки, в ходе которых зафиксировали текущие ремонты в Симферополе, Керчи и Саках, что позволило уменьшить количество незаизолированных участков еще на несколько сотен метров. Тем не менее часть труб продолжают отапливать улицу.

Новые десятки метров проблемных участков общественники обнаружили в Симферополе и Саках. По каждому из этих фактов они обратились в ресурсоснабжающие предприятия с просьбой оперативно обеспечить изоляцию теплотрасс.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольский зооуголок могут закрыть из-за несоответствия российским нормам. Зооуголок в Детском парке Симферополя могут закрыть в 2022 году из-за несоответствия российским нормам.

В ялтинской речке нашли боеприпасы. Обнаружение очередной «порции» боеприпасов времен Второй мировой войны стало причиной замедления работ по расчистке реки Дерекойка в Ялте.

Сколько зарабатывают дворники в Симферополе. В настоящее время в Симферополе существует нехватка дворников. Зарплата этой категории работников существенно ниже средней по Крыму.

Власти Ялты выкупят у собственников 17 аварийных квартир на улице Вергасова. Владельцы 17 квартир в двух домах на улице Вергасова в Ялте согласились на денежную компенсацию за них в связи с признанием этих объектов аварийными и подлежащими сносу.

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.

Власть
Все равно все ходят: власти хотят из Ялтинского заповедника сделать национальный парк

Все равно все ходят: власти хотят из Ялтинского заповедника сделать национальный парк

Нынешний директор считает, что заповедник таковым никогда не являлся.

Общество
Какой сегодня праздник 21 ноября

Какой сегодня праздник 21 ноября фото

Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Санкции
«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан

«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан

Крупная федеральная сеть спортивных магазинов «Спортмастер» внезапно решила ограничить доступ к приложению и сайту для крымчан.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации