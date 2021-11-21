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Власть

Симферопольский зооуголок могут закрыть из-за несоответствия российским нормам

07:17 воскресенье, 21 ноября 2021
Симферополь

Зооуголок в Детском парке Симферополя могут закрыть в 2022 году из-за несоответствия российским нормам.

Об этом крымским СМИ сообщил директор симферопольского госучреждения культуры «Парки столицы» Роман Филипенко.

«На сегодняшний день наиболее актуальный вопрос – получение лицензии для зооуголка. Это связано с новым законом, который вступит в силу с 1 января нового года. Изменения будут касаться улучшения инфраструктуры, увеличения площади вольеров для определенных категорий животных, а также усиления норм безопасности доступа к животным. Все эти мероприятия – достаточно трудоемкий процесс», – сообщил Филипенко.

По его словам, острее всего ситуация обстоит с необходимостью увеличения площади вольеров для содержания медведей, волков, леопардов и хищных птиц.

Филипенко отметил, что в ближайшее время повышения цен на билеты не планируется.

Он также обратился к жителям и гостям города с просьбой не кормить лебедей хлебом при посещении парков: «Пищеварительная система птиц устроена таким образом, что употребление ими хлеба ведет к нарушениям пищеварительных процессов».

В конце апреля сообщалось, что в симферопольском зооуголке впервые за 10 лет родился медвежонок. Позднее в зооуголке поселили пару африканских львят.

До этого сообщалось, что 28 марта лошадь из зооуголка в Детском парке на проспекте Кирова в Симферополе откусила палец пятилетней девочке. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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