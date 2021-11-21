«Севэлектротранс» обесточили за долги

фото © Примечания

Госпредприятию нужно срочно выплатить более 73 миллионов рублей.

Самое крупное пассажирское госпредприятие Севастополя - ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова» задолжало за электричество более 73 миллионов рублей. Пять его диспетчерских пунктов обесточили.

Очередной диспетчерский пункт планируют отключить 22 ноября, передают «РИА Новости Крым». По информации компании-поставщика «Севэнергосбыт», речь идет почти о трети долга всех юрлиц в регионе. Эта сумма копилась в течение года. «Севэлектротранс» смог самостоятельно заплатить лишь 500 тысяч.

Госпредприятие, по словам сотрудника «Севэнергосбыта» Ольги Филиппенко, уведомили об отключении 22 ноября самой крупной диспетчерской маршрута №12 на улице Хрусталева, однако реакции не последовало.

В «Севэлектроавтотрансе» не стали комментировать ситуацию. И.о. директора ГУПа Алексей Кобышев предложил журналистам сделать официальный запрос, чтобы ответ можно было согласовать с пресс-службой севастопольского правительства.

Пресс-служба департамента транспорта города подтвердила сумму долга предприятия и сообщила, что о рисках прекращения работы троллейбусов беспокоиться не стоит, потому что их нет. В дептрансе заверили, что городское правительство принимает меры, чтобы подключить электропитание на диспетчерских пунктах.«Электропитание подключат 23 ноября», – заявили в департаменте, не уточнив, где для этого возьмут средства.

В настоящее время водителям и кондукторам «Севэлектроавтотранса» приходится употреблять пищу в троллейбусах, потому что в них теплее, чем в диспетчерских, которые по вечерам вовсе закрывают, так как темно и холодно.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зимой на трассе «Таврида» появятся дорожные патрули. В зимний период дорожные патрули на трассе «Таврида» будут объезжать свои участки от двух до четырех раз за сутки, в зависимости от погоды.

В Крыму некому водить автобусы. Дефицит водителей на общественных маршрутах является основной проблемой работы перевозчиков в Крыму.

Власти Крыма готовятся изымать участки для новой трассы в обход Симферополя. Юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Ялту в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.

Путину пообещали дорогу без светофоров от Санкт-Петербурга до Севастополя. Масштабный проект планируют реализовать к 2024 году.