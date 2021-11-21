Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов не исключил, что непривитым придется сидеть дома ● За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом ● Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами ● В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек ● Севастополь разрешит общепиту работать ночью
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pravda.com.ua
За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 890 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 881 человек, выздоровевших за весь период – 101 578.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек. По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов. В Ялте действуют 8 санаториев, в которых разработана программа постковидной реабилитации. Санаторно-курортный отдых возрождается и с каждым годом набирает обороты.
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.
Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.
Коронавирус в Крыму
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