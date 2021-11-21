Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 890 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 881 человек, выздоровевших за весь период – 101 578.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек. По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов. В Ялте действуют 8 санаториев, в которых разработана программа постковидной реабилитации. Санаторно-курортный отдых возрождается и с каждым годом набирает обороты.

Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.

Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.