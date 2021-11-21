Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 ноября.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 10, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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