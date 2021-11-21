Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +6
море +15

Общество

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 ноября

00:23 воскресенье, 21 ноября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 ноября.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 10, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 ноября.

Выходные в Крыму пройдут с дождями. Дожди обрушатся на Крымский полуостров в субботу, весь день прогнозируется ненастная и слякотная погода, однако уже в воскресенье распогодится и потеплеет.

Над Черным морем прогнозируют смерчи. Смерчи прогнозируют над Черным морем на территории Краснодарского края в ближайшие три дня, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 ноября.

Общество
Какой сегодня праздник 21 ноября

Какой сегодня праздник 21 ноября фото

Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской

«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской

Крымский политолог Евгения Горюнова считает, что арест министра культуры Крыма Арины Новосельской – это «прямая угроза» для главы Крыма Сергея Аксенова.

Общество
Погодный барабан: недельный прогноз для Крыма

Погодный барабан: недельный прогноз для Крыма

В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется «погодная карусель», столбики термометров будут колебаться от 0 до +16 градусов.

Коронавирус в Крыму
За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации