Крымчанина отправили в колонию-поселение за смертельный наезд на дорожника

Киевский районный суд Симферополя назначил 30-летнему местному жителю наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за смертельный наезд на дорожнего рабочего.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

«В середине марта текущего года подсудимый, управляя автомобилем «Ниссан Максима», двигался по ул. Куйбышева в направлении автодороги «Восточный обход г. Симферополя». Водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке и допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть. Потерпевшая, являясь дорожным рабочим, находилась в светоотражающем оранжевом жилете», – говорится в сообщении.

По данным суда, подсудимый вину в инкриминируемом деянии не признал, ущерб потерпевшим не возместил.

Суд лишил симферопольца права управления транспортными средствами на срок 3 года. При этом он может обжаловать приговор. Публичных комментариев осужденного, его имени нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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