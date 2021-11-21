Крымчане могут получить грант до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма

Крымские производители могут получить грант Минсельхоза России до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма.

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам Межрегионального туристического форума «Интурмаркет. Открытый Крым». Заявителем на грант «Агротуризм» может быть малое или микросельхозпредприятие за исключением ЛПХ.

«В Крыму агротуризмом готовы заниматься около 20 сельхозпредприятий. Минсельхоз Крыма уже направил на предварительное рассмотрение первые пять проектов по развитию сельского туризма. Это винодельческое предприятие в Судаке, сыровары в Бахчисарае, производитель лаванды в Бахчисарайском районе, рыбоводческое предприятие в Джанкойском районе и эко-деревня в Нижнегорском районе. Получателя гранта на конкурсной основе определит Минсельхоз России», — рассказал вице-премьер.

С 2022 года Минсельхозом России в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется оказание нового вида государственной поддержки малым сельхозтоваропроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма. Проект Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма находится на согласовании в Правительстве РФ.

«Для того, чтобы принять участие в госпрограмме не менее 70% деятельности претендента должно относиться к производству сельхозпродукции, 30 % — к туризму. Заявителю необходимо предоставить в Минсельхоз Крыма заявку с приложением документов, определенных Порядком конкурсного отбора проектов развития сельского туризма. Один из документов — паспорт проекта развития сельского туризма по форме, утвержденной Минсельхозом РФ и включает в себя: финансово-экономическое обоснование, затраты на реализацию проекта, плановые показатели деятельности и обязательство об их достижении», — добавил заместитель Председателя Совета министров РК.

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что срок освоения средств гранта составляет не более 18 месяцев со дня получения средств. Они могут быть расходованы только в соответствии с Перечнем целевых направлений расходования гранта «Агротуризм», утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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