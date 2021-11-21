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Общество

Когда может навредить полезный крымский шиповник

16:26 воскресенье, 21 ноября 2021
Когда может навредить полезный крымский шиповник

фото © Форпост

Шиповник в Крыму — традиционный способ «поправить здоровье» осенью и зимой. Местные жители с удовольствием выращивают или собирают в лесу яркие ягоды и сушат целебный урожай.

Но иногда полезные плоды, наоборот, могут здоровье подпортить. Поэтому важно знать, как правильно готовить эту ягоду и в каких объемах принимать. Об этом рассказала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Ирина Сухарева.

По словам специалиста, шиповник лучше всего заваривать, но не крутым кипятком, а горячей водой. Залитые ягоды правильнее будет оставить на ночь настаиваться.

«Ни в коем случае нельзя шиповник дробить, потому что ворсинки могут оказать отрицательное влияние на организм. Не забываем, что шиповник — это лечебный продукт, и пить настой можно, зная меру: одну-две кружки в день», — посоветовала медик, подчеркнув, что аллергикам с этими ягодами лучше быть поосторожнее.

Напиток из шиповника применяют в качестве сосудоукрепляющего, желчегонного и мочегонного средства. Он также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, ценится за способность укреплять иммунитет.

«Храниться сушеный шиповник может год. Потом плоды постепенно теряют ценные качества», — отметила Сухарева.

Кстати, ценность шиповника, как и его насыщенность витаминами и различными микроэлементами, напрямую зависит от места произрастания. И здесь крымский продукт, оказывается, уступает своему северному собрату, отметил кандидат фармацевтических наук, заведующий лабораторией фитореабилитации человека Никитского ботанического сада Фархад Меликов.

«Это биохимия: на севере (в шиповнике – Прим.) образуется больше аскорбиновой кислоты и других элементов», — пояснил ученый.

В тексте использованы материалы: Форпост

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