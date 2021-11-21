Какой сегодня праздник 21 ноября

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Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников сельского хозяйства Украины

День работников сельского хозяйства (укр. «День працівників сільського господарства») отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье ноября согласно Указу Президента №428/93 от 7 октября 1993 года.

Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

Традиция отмечать профессиональный праздник работников данной отрасли в этот день сохранилась еще с советских времен, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1988 году третье воскресенье ноября стало Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Украина после обретения независимости решила сохранить эту традицию, и «в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины» на законодательном уровне в качестве даты празднования было установлено третье воскресенье ноября.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

В октябре 2005 года своей резолюцией (A/RES/60/5) Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

Михайлов день (Михайловские грязи)

В этот день отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. Праздник был установлен в 4 веке Лаодикийским собором. Выбор даты связан с нумерологией: ноябрь — девятый месяц от начала года (которое в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по Юлианскому календарю) месяца — указание на «день осмый», в который должен произойти Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.

Также сегодня, 21 ноября, отмечают такие праздники:

- День бухгалтера в России

- Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных

- Всемирный день телевидения (World Television Day)

- День работника налоговых органов РФ

- День достоинства и свободы в Украине

- День десантно-штурмовых войск Украины

- День народной скорби в Германии

- Всемирный день приветствия (World Hello Day)

- День светящихся окошек

- День без музыки (No Music Day)

- Европейский день муковисцидоза (European Cystic Fibrosis Awareness Day)

- День начинки (National Stuffing Day) в США

- День пряника (Gingerbread Cookie Day) в США

- День вооруженных сил Греции

- День ложного признания (False Confession Day) в США

Сегодня именины празднуют: Михаил, Еремей, Гавриил, Марфа, Альберт, Варахиил, Иегудиил, Иеремиил, Рафаил, Салафиил, Уриил.

Что происходило 21 ноября в прошлые годы

1620 - после плавания на корабле «Мейфлавер», которое продолжалось более трех месяцев, семья английских переселенцев высаживается в Северной Америке.

1783 - В небо над Парижем поднялся первый воздушный шар, который был управляем именно людьмибратьями Жозефом-Мишелем и Жаком-Этьеном Монгольфье.

1806 - Новый виток наполеоновской войныимператор Наполеон объявил «континентальную блокаду» Англии.

1877 - Изобретение Томасом Эдисоном фонографаустройства для механической записи и воспроизведения звука, широко использовался в конце 19-гоначале 20-го века.

1916 - утонул «Британика», корабль-близнец «Титаника». Причиной послужил налет на немецкую мину.

1918 - Во Львов пришла польская власть. Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, а впоследствиив Станислав.

1919 - Заключение договора между союзными государствами и Польшей по Восточной Галычине. По договору, землю Галычины передавали на 25 лет в состав Польши с обязательным обеспечением ей автономного статуса.

1921 - Расстрел большевиками под городком Базар 359 пленных украинских воинов, участников Второго Зимнего Похода Армии УНР.

1941 - В СССР введен налог на холостяков.

1962 - президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы.

2004 - Начало Оранжевой революциив Украине проходил второй тур выборов Президента Украины. В 20:40 на Майдане Незалежности около 20 тысяч сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко начали акцию по оповещению итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 ноября. Какие праздники будут завтра?

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