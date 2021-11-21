Госавтоинспекция Севастополя провела масштабный рейд

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Госавтоинспекция Севастополя провела масштабный профилактический рейд по пресечению правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Главная задача мероприятия – обязать водителей неукоснительно соблюдать требования ПДД с целью снижения дорожно-транспортного травматизма.

Местами дислокаций сотрудники дорожно-патрульной службы полиции выбрали наиболее оживленные участки городских дорог. За три часа профилактического мероприятия полицейские проверили более 700 транспортных средств и выявили ряд нарушений ПДД.

Так, водитель одного из автомобилей находился в состоянии опьянения повторно в течение года. Автоинспекторы составили административный материал по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая влечет наказание от наложения штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Также сотрудники ДПС выявили водителя, управляющего транспортным средством, зарегистрированным на умершего собственника. В соответствии с частью 1 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, автоинспекторы изъяли государственный регистрационный знак для последующей утилизации. Помимо этого сотрудники ДПС выявили водителя, который ранее скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Не избежали ответственности и водители автомобилей, светопропускаемость стекол которых не соответствует техническому регламенту. Автоинспекторы выписали четыре административных материала согласно части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за управление транспортным средством со стеклами (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Кроме того, автоинспекторы проверили соблюдение правил посадки и высадки пассажиров у школ и детских садов города, а также готовность водителей пропускать юных пешеходов и их родителей по дороге в образовательные организации. Со всеми водителями проведены разъяснительные и профилактические беседы.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает, что подобные масштабные рейдовые мероприятия будут проходить регулярно.

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