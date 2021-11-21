Власть
Большую часть бытовых отходов в Крыму закапывают в землю
фото © Новости Крыма
Из миллиона тонн бытовых отходов, которые ежегодно производит Крым, обрабатывается только 1%, остальные захоранивают на полигонах.
Об этом сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Жанна Дикая.
«Сегодня 99% бытовых отходов направляют на полигоны без обработки», - констатировала Дикая.
В основном это происходит за счет внедрения раздельного сбора мусора. Собранный пластик и другие пригодные для переработки отходы направляют на материк, пояснила она.
Кардинальным образом ситуация должна измениться к 2024 году, когда в регионе начнут работать два экотехнопарка. Они позволят практически полностью сократить складирование бытовых отходов на полигонах. А уже к 2030 году Крым, как и все регионы России, должен прийти к нулевому захоронению, продолжила собеседница.
Кроме того, в регионе остаются нерешенным вопрос с переработкой так называемых опасных отходов, стройматериалов и автомобильных шин. Однако работа с этими видами не входит в сферу ответственности Министрества ЖКХ, отметила замминистра.
«Утилизацией отслуживших срок батареек, ламп и автомобильных покрышек должны заниматься специализированные организации. Еще более сложная ситуация складывается со строительным мусором, так как его утилизация не входит в ведение ни в одного из предприятий данного сектора», - продолжила собеседница. Она подчеркнула, что на данном этапе этот вопрос не урегулирован ни в одном из субъектов РФ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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