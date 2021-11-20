Зимой на трассе «Таврида» появятся дорожные патрули

В зимний период дорожные патрули на трассе «Таврида» будут объезжать свои участки от двух до четырех раз за сутки, в зависимости от погоды.

Диспетчеры должны быть круглосуточно на связи, к ним стекается информация от всех подрядных организаций и населения, на ее основе они быстро координируют силы и отправляют бригаду туда, где она необходима.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

«На текущий момент полностью подготовлены временные площадки и базы противогололедных материалов, производственные здания и сооружения, в том числе пункты обогрева. Полностью готовы к работе 200 единиц техники», — отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко добавил, что на случай возникновения чрезвычайной ситуации проработаны маршруты объезда участков автодороги «Таврида» по имеющимся дорогам в населенных пунктах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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