За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

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За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

Об этом сообщили в республиканском минздраве.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 873 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 885 человек, выздоровевших за весь период – 100 697.

Кроме того, подтверждено 22 случая смерти от ковида.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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