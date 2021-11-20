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Коронавирус в Крыму

За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

09:06 суббота, 20 ноября 2021
За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

фото © pixabay.com

За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

Об этом сообщили в республиканском минздраве.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 873 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 885 человек, выздоровевших за весь период – 100 697.

Кроме того, подтверждено 22 случая смерти от ковида.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов. В Ялте действуют 8 санаториев, в которых разработана программа постковидной реабилитации. Санаторно-курортный отдых возрождается и с каждым годом набирает обороты.

Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.

Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19. Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.

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За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

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