Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами ● В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек ● Севастополь разрешит общепиту работать ночью ● Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов ● Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом
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За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.
Об этом сообщили в республиканском минздраве.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 873 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 885 человек, выздоровевших за весь период – 100 697.
Кроме того, подтверждено 22 случая смерти от ковида.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов. В Ялте действуют 8 санаториев, в которых разработана программа постковидной реабилитации. Санаторно-курортный отдых возрождается и с каждым годом набирает обороты.
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.
Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19. Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.
За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом
За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.
Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами
Крым практически каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Многих человеческих жертв удалось бы избежать, если бы сформировался коллективный иммунитет.
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