Власть
В ялтинской речке нашли боеприпасы
фото © Янина Павленко / Telegram
Обнаружение очередной «порции» боеприпасов времен Второй мировой войны стало причиной замедления работ по расчистке реки Дерекойка в Ялте.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Немного замедляем темпы масштабной чистки рек в Ялте из-за снарядов, которые ежедневно находим в русле Дерекойки», – написала она.
По информации Павленко, накануне было вывезено 17 единиц. «А вчера вечером обнаружили восемь и сегодня утром еще десять взрывоопасных предметов», – добавила градоначальница, уточнив, что кроме снарядов в новом «складе боеприпасов» находятся, предположительно, мины и гранаты.
Она также отметила, что службы реагирования вновь прибыли на место. «Работы возобновим в понедельник», – пообещала глава администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В ялтинской речке нашли боеприпасы
Обнаружение очередной «порции» боеприпасов времен Второй мировой войны стало причиной замедления работ по расчистке реки Дерекойка в Ялте.
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