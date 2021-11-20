В ялтинской речке нашли боеприпасы

фото © Янина Павленко / Telegram

Обнаружение очередной «порции» боеприпасов времен Второй мировой войны стало причиной замедления работ по расчистке реки Дерекойка в Ялте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Немного замедляем темпы масштабной чистки рек в Ялте из-за снарядов, которые ежедневно находим в русле Дерекойки», – написала она.

По информации Павленко, накануне было вывезено 17 единиц. «А вчера вечером обнаружили восемь и сегодня утром еще десять взрывоопасных предметов», – добавила градоначальница, уточнив, что кроме снарядов в новом «складе боеприпасов» находятся, предположительно, мины и гранаты.

Она также отметила, что службы реагирования вновь прибыли на место. «Работы возобновим в понедельник», – пообещала глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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