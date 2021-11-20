Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +10
море +16

Происшествия

В Ялте двоих подростков задержали за кражу мопеда

11:30 суббота, 20 ноября 2021
Ялта

С заявлением о пропаже двухколесного транспорта в полицию обратился 29-летний местный житель.

Сумму нанесенного ему ущерба он оценил в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«По горячим следам правоохранители задержали двоих подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые попали под камеры наблюдения. По словам задержанных, мопед они украли для того, чтобы на нем кататься. А для того, чтобы транспорт не опознали, подростки даже изменили цвет некоторых частей кузова», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении родителей задержанных возбуждено административное делопроизводство по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а против самих подростков – уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин убил своего приятеля иглой от шприца. Суд признал 24-летнего жителя Симферополя виновным в убийстве и краже.

В парке Ялты отвергнутый мужчина напал на девушек. В Пионерском парке Ялты мужчина ударил девушку.

Цыганка обворовала 89-летнюю пенсионерку в Севастополе. Мошенница присвоила 310 тысяч рублей, хранившиеся у пожилой женщины.

Трое крымчан задержаны по подозрению в серии квартирных краж. Полицейские задержали троих ранее судимых мужчин, которые совершили серию квартирных краж в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

За сутки в Крыму 886 человек слегли с ковидом

За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 886 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

Власть
Для строительства дороги в Крыму власти изымут 59 земельных участков

Для строительства дороги в Крыму власти изымут 59 земельных участков

Через село Заречное Добровского поселения пройдет юго-восточный объезд Симферополя. Для строительства трассы потребуется изъять 59 земельных участков.

Коронавирус в Крыму
Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами

Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами

Крым практически каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Многих человеческих жертв удалось бы избежать, если бы сформировался коллективный иммунитет.

Общество
Выходные в Крыму пройдут с дождями

Выходные в Крыму пройдут с дождями

Дожди обрушатся на Крымский полуостров в субботу, весь день прогнозируется ненастная и слякотная погода, однако уже в воскресенье распогодится и потеплеет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации