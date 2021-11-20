Происшествия
В Ялте двоих подростков задержали за кражу мопеда
С заявлением о пропаже двухколесного транспорта в полицию обратился 29-летний местный житель.
Сумму нанесенного ему ущерба он оценил в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«По горячим следам правоохранители задержали двоих подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые попали под камеры наблюдения. По словам задержанных, мопед они украли для того, чтобы на нем кататься. А для того, чтобы транспорт не опознали, подростки даже изменили цвет некоторых частей кузова», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении родителей задержанных возбуждено административное делопроизводство по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а против самих подростков – уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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