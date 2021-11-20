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Происшествия

В Севастополе «Патриот» сбил ребенка

Вчера вечером в Севастополе на улице Ревякина сбили 9-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

34-летний водитель за рулем автомобилем УАЗ «Патриот» при выезде на улицу Героев Севастополя совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу на пересечении проезжих частей.

В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в детскую горбольницу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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