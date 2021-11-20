Происшествия
В Сакском районе Крыма насмерть сбили 82-летнюю женщину
В Крыму водитель легкового автомобиля насмерть сбил 82-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
Обстоятельства происшествия РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Инцидент произошел накануне в пятницу в селе Укромном Сакского района республики около 19 часов вечера.
«Неустановленный водитель совершил наезд на женщину-пешехода, после чего с места ДТП скрылся. Женщина 1939 года рождения получила телесные повреждения не совместимые с жизнью», – сообщили в ведомстве.
Поиски виновника увенчались успехом.
Спустя некоторое время полицейские обнаружили автомобиль Mazda с характерными следами ДТП, водителя в салоне не оказалось. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний мужчина. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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