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Происшествия

В Сакском районе Крыма насмерть сбили 82-летнюю женщину

16:13 суббота, 20 ноября 2021
Саки

В Крыму водитель легкового автомобиля насмерть сбил 82-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

Обстоятельства происшествия РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Инцидент произошел накануне в пятницу в селе Укромном Сакского района республики около 19 часов вечера.

«Неустановленный водитель совершил наезд на женщину-пешехода, после чего с места ДТП скрылся. Женщина 1939 года рождения получила телесные повреждения не совместимые с жизнью», – сообщили в ведомстве.

Поиски виновника увенчались успехом.

Спустя некоторое время полицейские обнаружили автомобиль Mazda с характерными следами ДТП, водителя в салоне не оказалось. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний мужчина. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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