В Крыму предложили запретить быстрые займы

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Большинство просроченных кредитов в России – это займы порядка 30 тыс. рублей, взятые в микрофинансовых организациях. Их процентная ставка доходит до 365% годовых, и многие заемщики просто не в состоянии вернуть проценты.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор Института экономики и управления КФУ им.В.И.Вернадского Евгений Реутов.

По словам эксперта, основная причина обращения в кредитные агентства – получение займа быстро и без проверок. А многие долги возникают из-за доверчивости граждан к маркетингу и навязчивой рекламе. Человек нередко берет кредит, чтобы купить популярную вещь, которую не может себе позволить, но потом оказывается, что возвращать кредит неоткуда.

«Я считаю, что быстрые займы нужно закрыть, как казино, либо в десять раз сократить их максимальную процентную ставку… Важно достичь строгих критериев выдачи займа во всех организациях, которые могут это делать. Необходимы полноценная проверка предыдущих взаимоотношений с банками и четкая информация о том, насколько стабилен доход клиента», – прокомментировал Реутов.

Также экономист упомянул, что закредитованность крымчан в семь раз ниже, чем россиян в целом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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