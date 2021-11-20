Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +7
море +15

Власть

В Крыму обнаружили тонны опасных продуктов

07:06 суббота, 20 ноября 2021

Сотрудники Россельхознадзора в Крыму изъяли и уничтожили 82,6 тонны некачественной и опасной продукции, пишут «Вести Севастополь».

В ходе рейдовых мероприятий в торговых точках Крыма было выявлено 111 килограммов санкционной продукции за девять месяцев 2021 года, в Севастополе — 17,8.

Отмечается, что при отборе проб в торговых точках и социальных учреждениях региона, была выявлена продукция несоответствующая по показателям безопасности и содержащая ингредиенты, не заявленные в составе.

Вся продукция изъята из оборота и уничтожена, уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продают рыбу с деликатесными червями. Крымчанка приобрела рыбу на городском рынке Армянска. Придя домой, женщина обнаружила, что большая часть покупки заражена паразитами. Но, как оказалось, находка может использоваться на кухне даже в качестве отдельного блюда.

Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой. Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.

Опасный предмет нашли в продукции «Крымхлеба». Крымчанин нашел в купленном в магазине хлебе посторонний предмет.

Как в Крыму отличить кафе и рестораны с привитым персоналом. Специальные таблички установят в кафе и ресторанах Крыма, где весь персонал вакцинирован от COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами

Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами

Крым практически каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Многих человеческих жертв удалось бы избежать, если бы сформировался коллективный иммунитет.

Общество
Сотни тысяч крымчан получили украинские биометрические паспорта

Сотни тысяч крымчан получили украинские биометрические паспорта

Более 800 тысяч жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса получили украинские биометрические паспорта, сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Снавер Сейтхалилев телеканалу «Дом».

Коронавирус в Крыму
Севастополь разрешит общепиту работать ночью

Севастополь разрешит общепиту работать ночью

Севастополь смягчает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Власть
Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД

Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД

Задержание обвиняемой в получении крупной взятки министра культуры Крыма Арины Новосельской проводили сотрудники полиции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации