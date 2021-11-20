Власть
В Крыму обнаружили тонны опасных продуктов
Сотрудники Россельхознадзора в Крыму изъяли и уничтожили 82,6 тонны некачественной и опасной продукции, пишут «Вести Севастополь».
В ходе рейдовых мероприятий в торговых точках Крыма было выявлено 111 килограммов санкционной продукции за девять месяцев 2021 года, в Севастополе — 17,8.
Отмечается, что при отборе проб в торговых точках и социальных учреждениях региона, была выявлена продукция несоответствующая по показателям безопасности и содержащая ингредиенты, не заявленные в составе.
Вся продукция изъята из оборота и уничтожена, уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.
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