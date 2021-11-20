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Происшествия

Смертельный огонь: сколько человек погибли на пожарах в Крыму

10:48 суббота, 20 ноября 2021
Смертельный огонь: сколько человек погибли на пожарах в Крыму

фото © АиФ Крым

С начала года на территории Крыма на пожарах погибли 69 человек, в сравнении с прошлым годом количество умерших уменьшилось.

Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

Наибольшее количество смертельных пожаров произошло в Симферополе, Симферопольском районе и Ялте.

«По информации республиканского главка МЧС, с начала года на территории Республики Крым на пожарах погибли 69 человек, пострадали 163 человека, спасены 95 человек. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13%», - сообщил Садаклиев.

Чаще всего причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов, газового и печного отопления, отметил глава ведомства.

«Особенно остро этот вопрос стоит сейчас, когда наблюдается похолодание и граждане начинают использовать различные, в том числе самодельные, обогревающие устройства, а также печное оборудование, не подготовленное должным образом к отопительному сезону. Это приводит к таким печальным последствиям», - подытожил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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