Происшествия
Смертельный огонь: сколько человек погибли на пожарах в Крыму
фото © АиФ Крым
С начала года на территории Крыма на пожарах погибли 69 человек, в сравнении с прошлым годом количество умерших уменьшилось.
Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
Наибольшее количество смертельных пожаров произошло в Симферополе, Симферопольском районе и Ялте.
«По информации республиканского главка МЧС, с начала года на территории Республики Крым на пожарах погибли 69 человек, пострадали 163 человека, спасены 95 человек. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13%», - сообщил Садаклиев.
Чаще всего причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов, газового и печного отопления, отметил глава ведомства.
«Особенно остро этот вопрос стоит сейчас, когда наблюдается похолодание и граждане начинают использовать различные, в том числе самодельные, обогревающие устройства, а также печное оборудование, не подготовленное должным образом к отопительному сезону. Это приводит к таким печальным последствиям», - подытожил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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