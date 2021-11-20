Власть
Сколько зарабатывают дворники в Симферополе
В настоящее время в Симферополе существует нехватка дворников. Зарплата этой категории работников существенно ниже средней по Крыму.
Как сообщил в ходе онлайн-конференции заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов, практически во всех МУПах города существует потребность в дворниках.
По словам Чернова, средняя заработная плата в МБУ «Город» и Жилсервисах Симферополя варьируется в пределах 24-25 тысяч рублей. При этом дворники могут совмещать несколько зон уборки и, тем самым, получать доплату к основной заработной плате. Кроме того, при приеме на работу заключается договор социального найма, по которому рабочим при необходимости предоставляется социальное жилье.
Отметим, по данным Крымстата за январь-май 2021 года, средняя начисленная заработная плата в Республике Крым составила 35 566 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер средней заработной платы увеличился на 8,2%.
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