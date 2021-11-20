Сколько зарабатывают дворники в Симферополе

В настоящее время в Симферополе существует нехватка дворников. Зарплата этой категории работников существенно ниже средней по Крыму.

Как сообщил в ходе онлайн-конференции заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов, практически во всех МУПах города существует потребность в дворниках.

По словам Чернова, средняя заработная плата в МБУ «Город» и Жилсервисах Симферополя варьируется в пределах 24-25 тысяч рублей. При этом дворники могут совмещать несколько зон уборки и, тем самым, получать доплату к основной заработной плате. Кроме того, при приеме на работу заключается договор социального найма, по которому рабочим при необходимости предоставляется социальное жилье.

Отметим, по данным Крымстата за январь-май 2021 года, средняя начисленная заработная плата в Республике Крым составила 35 566 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер средней заработной платы увеличился на 8,2%.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители Евпатории надругались над памятником Кирову. Неизвестные надругались над памятником С.М. Кирову, который расположен в одноименном сквере в Евпатории.

Средний чек на похороны в Севастополе в разы ниже, чем в Москве. Смерть близкого человека помимо семейной трагедии оборачивается немалыми затратами на погребение.

Архитектор раскритиковал теневой навес на площади Куйбышева в Симферополе. Специалисту не понравилось, что местная администрация не настаивает на согласовании важных проектных изменений с авторами.

Две трети аттракционов в симферопольских парках требуют ремонта. Аттракционы в Детском парке и парке им. Гагарина в Симферополе не проходили технического обслуживания более двух лет.