Санкции
Развитие сюжета: Новая партия санкций может ударить по крымским очистным ● Зеленский ввел новые санкции против должностных лиц в Крыму ● Восьмерых крымчан внесли в санкционный список Швейцарии ● Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму ● Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Крыму
«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан
фото © Новости Крыма
Крупная федеральная сеть спортивных магазинов «Спортмастер» внезапно решила ограничить доступ к приложению и сайту для крымчан.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
При выборе любого крымского города сайт перестает отображать каталог с продукцией, но стоит выставить соседний Краснодар и все снова работает. Доставка в Крым сейчас на сайте не доступна.
В техподдержке нам сообщили, что это «временные технические проблемы», но при этом затруднились назвать сроки возобновления работы.
«Санкции? Пусть тогда честно скажут, что не могут работать в Крыму. Зачем считать людей идиотами. С ВПН тоже не работает. Зачем мне Краснодар, если я хочу посмотреть наличие товара в Севастополе», — возмущаются крымчане
Жители полуострова предлагают внести в «черный список» сеть магазинов.
Примечательно, что «Спортмастер» уже почти год находится под санкциями из-за работы в Крыму.
Напомним, ранее в отношении крымчан ввел санкции популярный китайский интернет-магазин «Алиэкспресс», имеющий свое представительство в России.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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