«Серая зона»: «Спортмастер» ограничил доступ к сайту для крымчан

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Крупная федеральная сеть спортивных магазинов «Спортмастер» внезапно решила ограничить доступ к приложению и сайту для крымчан.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

При выборе любого крымского города сайт перестает отображать каталог с продукцией, но стоит выставить соседний Краснодар и все снова работает. Доставка в Крым сейчас на сайте не доступна.

В техподдержке нам сообщили, что это «временные технические проблемы», но при этом затруднились назвать сроки возобновления работы.

«Санкции? Пусть тогда честно скажут, что не могут работать в Крыму. Зачем считать людей идиотами. С ВПН тоже не работает. Зачем мне Краснодар, если я хочу посмотреть наличие товара в Севастополе», — возмущаются крымчане

Жители полуострова предлагают внести в «черный список» сеть магазинов.

Примечательно, что «Спортмастер» уже почти год находится под санкциями из-за работы в Крыму.

Напомним, ранее в отношении крымчан ввел санкции популярный китайский интернет-магазин «Алиэкспресс», имеющий свое представительство в России.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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