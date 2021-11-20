Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (западный, северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (западный, северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (западный, северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 8 до 12 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер западный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер западный 19 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 10, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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