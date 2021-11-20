Поставщик мебели в детсад Севастополя смог обманом получить 1,4 млн рублей

В отношении злоумышленника завершили расследовать уголовное дело.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Белгородской области, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Преступление было совершено при реализации госконтракта на поставку мебели для севастопольского детсада.

Мужчина вместе с женой - гендиректором фирмы, занимались производством мебели для офисов и предприятий. Женщина предоставила супругу право владения печатью общества и ведения хоздеятельности. Мужчина мог поставлять мебель в рамках договоров.

Осенью 2019 года госучреждение «Дирекция капстроительства» заключили с предприятием контракт на поставку и сборку мебели на сумму более 1,4 миллиона. Работы выполнить нужно было для строящегося детсада на улице Симонок.

Гражданин от имени фирмы, не поставив в известность жену, ввел в заблуждение специалистов учреждения – они подписали подложный акт приема-передачи. После этого исполнителю перечислили деньги. Средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб бюджетам РФ и Севастополя – более 1,4 миллиона рублей.

«В результате принятых следствием мер ущерб бюджетной системе был возмещен в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи дела в суд», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд в Москве арестовал главу минкульта Крыма по делу о крупной взятке. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки.

Следствие потребовало арестовать министра культуры Крыма. Следствие требует арестовать министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую, обвиняемую в получении взятки.

За убийство по неосторожности керчанина приговорили к году исправительных работ. Как установил суд, бытовая ссора между двумя мужчинами переросла в драку, во время которой и произошла трагедия.

Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД. Задержание обвиняемой в получении крупной взятки министра культуры Крыма Арины Новосельской проводили сотрудники полиции.