Происшествия
Поставщик мебели в детсад Севастополя смог обманом получить 1,4 млн рублей
В отношении злоумышленника завершили расследовать уголовное дело.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Белгородской области, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Преступление было совершено при реализации госконтракта на поставку мебели для севастопольского детсада.
Мужчина вместе с женой - гендиректором фирмы, занимались производством мебели для офисов и предприятий. Женщина предоставила супругу право владения печатью общества и ведения хоздеятельности. Мужчина мог поставлять мебель в рамках договоров.
Осенью 2019 года госучреждение «Дирекция капстроительства» заключили с предприятием контракт на поставку и сборку мебели на сумму более 1,4 миллиона. Работы выполнить нужно было для строящегося детсада на улице Симонок.
Гражданин от имени фирмы, не поставив в известность жену, ввел в заблуждение специалистов учреждения – они подписали подложный акт приема-передачи. После этого исполнителю перечислили деньги. Средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб бюджетам РФ и Севастополя – более 1,4 миллиона рублей.
«В результате принятых следствием мер ущерб бюджетной системе был возмещен в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи дела в суд», - говорится в сообщении.
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