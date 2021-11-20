Погодный барабан: недельный прогноз для Крыма

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В Крыму на предстоящей неделе прогнозируется «погодная карусель», столбики термометров будут колебаться от 0 до +16 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Неделя начнется с антициклональных позиций, будет много солнца и никаких осадков, хороший юго-западный вынос воздушных масс принесет мощное тепло. Ночью не прохладнее +4...9, днем можно рассчитывать на всплеск тепла до +11...16, (понедельник) будет самый солнечный, погожий и комфортный на неделе», - рассказал специалист.

А вот вторник будет полной противоположностью – ненастный и дождливый. Вместе с тем пока сохранится относительное тепло - до +12.

«Дальше будет карусель, такой себе барабан. Вторник будет самый ненастный: подойдет активный волновой фронт, он принесет в дневные часы ливневые дожди мощной интенсивности, выпадет как минимум до одного ведра воды на каждый квадратный метр, что для ноября довольно таки редкая ситуация. Температура ночью +6...11, днем +7...12», - добавил Тишковец.

В среду крымчан ждет «обвал холода». Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем до +3...8. К выходным погода опять возьмет курс на улучшение: в четверг и пятницу температурный режим вернется в рамки климатической нормы ноября.

«В конце недели после провала в яму холода температурный режим стабилизируется: ночами 0..+5, днем +7....12, местами возможны небольшие локальные дожди», - сказал Тишковец и добавил, что в ближайшее время на полуострове сохранится относительно теплая погода, морозов и снега синоптики не обещают.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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