Мошенник 19 раз сдал в аренду отдыхающим несуществующее жилье в Ялте

Сотрудники ялтинского уголовного розыска задержали в городе Данков Липецкой области 40-летнего гражданина, подозреваемого в 19 эпизодах дистанционного мошенничества.

Об этом сообщили в управлении МВД по Ялте.

«Схема мошенничества во всех случаях была одна: потерпевшие, выбрав жилье для отдыха в Ялте, связывались с контактным лицом, чьи данные мошенником были указаны на популярном сайте объявлений об аренде жилья на территории Республики Крым, и, обговорив детали сделки, переводили ему предоплату. Злоумышленник, получив денежные средства, переставал выходить на связь», – уточнили правоохранители.

По информации полицейских, сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что подозреваемый находится за пределами Республики Крым – в Липецкой области. Оперативники выехали в служебную командировку и задержали злоумышленника по месту жительства в Данкове.

«Установлено, что в прошлом году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», – отметили в УМВД, подчеркнув, что по всем эпизодам от злоумышленника получены явки с повинной, а на данный момент устанавливается причастность задержанного и к другим случаям дистанционного мошенничества.

Стражи порядка добавили, что отделом дознания УМВД России по Ялте возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 159 УК РФ, по которой за мошенничество, предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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