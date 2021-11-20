Летний потоп в Ялте стал причиной размножения крокодилов

Крокодиловые кайманы Ялтинского крокодиляриума впервые принесут потомство.

Причиной зимнего размножения этих некрупных аллигаторов стали летние потопы в Ялте, рассказал директор крокодиляриума Виктор Жиленко.

«В связи с летним ялтинским потопом у них просто произошла неожиданная зимовка в начале лета, то есть крокодилы как бы пошли в зиму. У них летом случилось переохлаждение. Как мы ни старались их обогреть, у них все равно был стресс. Когда они вернулись в свой родной дом, у них как бы снова наступило лето. На этом фоне они с удовольствием размножились», – рассказал Жиленко.

Крокодилы отложили более 70 яиц. «В Ялтинском крокодиляриуме это первый случай, когда каймановые крокодилы отложили яйца. Отложено было более 70 яиц. Мы подозреваем, что это даже не одна самка, а две самки отложили в один день. Такие случаи бывают крайне редко», – добавил директор крокодиляриума.

Маленькие крокодилы появятся на свет через 55-60 дней.

Во время ливней и потопа в Ялте 18 июня этого года крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре города, затопило под самый потолок. Во время потопа из помещений успели эвакуировать 90% животных, никто из них не погиб.

Крокодиловый кайман – один из видов кайманов, относится к семейству аллигаторов. Это некрупный аллигатор с довольно длинной, суженной спереди мордой. На голове между глазами и вокруг них расположены остистые выросты, напоминающие очки. Для защиты глаз при погружении под воду у крокодилового каймана есть прозрачная мембрана. Кайманы имеют от 72 до 78 зубов. В длину животные достигают 2,4-2,7 метров. В Ялтинском крокодиляриуме крокодилового каймана кормят пресноводными рыбами, цыплятами, мышами, крысами и кроликами. Молодым кайманам дают насекомых, лягушек и новорожденных мышей. В корм добавляют толченую скорлупу, кальций и другие минеральные препараты. Сотрудники крокодиляриума проводят облучение кайманов ультрафиолетом (5-7 дней, 1-5 минут ежедневно). Со временем кайманы учатся отличать своего владельца от других людей.

Согласно итогам исследований Республиканского института политических и социологических исследований, в Ялтинском крокодиляриуме содержится самая большая коллекция пресмыкающихся (крокодилов, черепах, ящериц и т.п.) не только на территории Российской Федерации, но и на территории всей Восточной Европы, что подтверждено сертификатом от 15 июня 2017 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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