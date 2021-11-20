Крымчан предупреждают о надвигающемся кризисе

фото © www.firestock.ru

О том, что новый мировой финансовый кризис не за горами, экономисты заговорили несколько месяцев назад.

Ни остались в стороне от обсуждения ни Центробанк, ни Госдума, ни министр финансов России Антон Силуанов, ни глава Сбербанка Герман Греф. Что думают о такой перспективе в Севастополе и как вести себя в преддверии кризиса рядовым гражданам?

Финансовый аналитик, доцент кафедры «Финансы и кредит» СевГУ Алексей Яковлев тоже уверен, что кризис будет. И причина его в том, что история, увы, людей ничему не учит.

Решить свои проблемы власти мировых держав по-прежнему пытаются привычным способом - включив печатный станок. И ведущая роль тут принадлежит США, напечатавшим за время пандемии около 9 триллионов долларов. Хотя Россия тоже не удержалась от искушения – с начала инфляции, подчеркивает Алексей Яковлев, напечатано около 6 триллионов рублей.

«Это, конечно, тоже немало, но все-таки не 9 триллионов долларов. В первую очередь по воле финансового гегемона мир вступает в этап стагфляции, когда цены растут, а спрос падает, – говорит он. – Подобная ситуация в экономике, вызванная нефтяным кризисом, существовала в США и Западной Европе в конце 70-х – начале 80-х годов.

Есть два рецепта, как поступать в таких случаях государству. Первый, предлагаемый монетаристами, – «зажимать» денежную массу: чем меньше денег, тем меньше инфляция. Их оппоненты кейнсианцы, напротив, считают, что населению нужно давать больше денег, чтобы стимулировать спрос и развивать за счет него производство. Но самое страшное, что в условиях стагфляции ни один из этих рецептов не работает».

Кроме инфляции спроса, есть еще инфляция издержек, – поясняет финансовый аналитик. И как бы вы не старались, продать товар дешевле, чем стоит совокупность его деталей и всех издержек на его производство, невозможно. В итоге цена растет вместе со стоимостью этих производных, спрос еще больше падает, производства закрываются, деталей становится меньше, и цены на них вновь растут.

Возникает так называемая обратная спираль, выбраться из которой крайне сложно.

«И США, и Западная Европа, столкнувшись с такой ситуацией в конце 70-х – начале 80-х годов, выходили из нее очень сложно. На мой взгляд, им помог в этом крах СССР, обернувшийся открытием громадных новых рынков не только в СССР, но и в Восточной Европе, куда хлынули товары из Западной Европы и США.

Может быть, это был и не решающий фактор, но окончательные последствия кризиса стагфляции были преодолены во многом благодаря ему», – считает Яковлев.

Сейчас, подчеркивает он, инфляция в США уже достигла 6,2 % – подобный уровень наблюдался как раз в конце 70-х годов.

«У них есть уверенность, что это временный этап. Но, к сожалению, эта инфляция может запустить эту обратную спираль и привести к серьезному кризису», – говорит эксперт.

Последний мировой финансовый кризис мы наблюдали сравнительно недавно – в 2008 году. Его последствия для экономики и рядовых граждан были очень тяжелыми, однако были у того кризиса и «побочные» явления – например, снижение цен на жилье. У людей просто не было денег, чтобы его покупать.

Сейчас же, по словам Алексея Яковлева, прогнозировать аналогичный спад цены крайне сложно. Именно потому, что денег напечатано слишком много. Так что же делать в такой ситуации рядовым гражданам?

«Еще недавно экономисты и бизнесмены утверждали, что наличные деньги – самый лучший актив. Сейчас точка зрения изменилась: наличные деньги не приносят дохода и из-за высокой инфляции обесцениваются. Многие из инвесторов считают необходимым активно покупать за наличные деньги активы, которые приносят доход. Но подушка безопасности в виде денежных средств должна быть.

Поэтому совет по сохранению сбережений граждан можно сформулировать так: осторожное инвестирование в надежные финансовые активы с сохранением части средств в виде денежных средств в различных валютах. Такие денежные средства можно разместить на депозитных счетах в банках. И крайне осторожно относиться к небанковским финансовым организациям и к акциям и облигациям неизвестных компаний», – говорит собеседник.

В последнее время россияне увлеклись покупкой акций – благо, делать это сейчас крайне просто. Советовать приобретать акции надежные, а не гнаться за баснословной и явно нереальной прибылью вряд ли стоит – об этом и так говорилось многократно. А что еще нужно знать начинающим инвесторам?

«До начала кризиса рынок будет расти. Главное – понять, когда он начинается. И в этом есть проблема, – говорит Алексей Яковлев. – Вложившим деньги в финансовую пирамиду тоже поначалу везет, главное – вовремя из нее уйти. Рынок ценных бумаг, конечно не финансовая пирамида, но тот же принцип работает и тут. Очень многое будет зависеть о того, сумеете ли вы вовремя понять, что пора уходить, забрав свои наличные деньги. Потому что при кризисе падение фондового рынка будет обязательно».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новая партия санкций может ударить по крымским очистным. Европа и США не прекратят санкционное давление в отношении России из-за Крыма.

Крымским IT-компаниям пообещали дать очень много денег. Государственный грант выдается в рамках проекта «Новые коммуникационные интернет-технологии», который разработан с участием АНО «Диалог».

Крымчане оказались самыми недисциплинированными заемщиками. Самый высокий темп роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, оформленным в рублях, отмечается в Севастополе и Республике Крым.

Сократят ли рабочий день в Крыму. Сократить рабочий день на один час в России, и в частности в Республике Крым, предложил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.