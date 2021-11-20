Какой сегодня праздник 20 ноября

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Сегодня, 20 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день ребенка (Universal Children`s Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребенка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. К сожалению, в современном мире их интересы и права часто нарушаются, причем как в беднейших, так и в развитых странах. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей. Без достойного и безопасного жилья, без санитарных условий проживания детям гораздо сложнее жить и развиваться. Здоровье не может быть крепким в антисанитарных условиях, а право на игру не может быть осуществлено при отсутствии безопасного места для игр.

День Microsoft Windows

Microsoft Windows — графический интерфейс пользователя компании Microsoft для операционной системы MS-DOS, созданный для облегчения диалога с последней, унификации внешнего вида приложений и оптимизации работы с периферийными устройствами (например, с принтером).

Система официально анонсирована Биллом Гейтсом 10 ноября 1983 года в Нью-Йорке, однако была выпущена лишь спустя два года. В течение этих лет над продуктом работали 24 разработчика. Наконец, 20 ноября 1985 года были начаты поставки системы в сети розничной торговли. Этот день стал ежегодным днем Windows.

Реакция пользователей на появление Windows была сдержанной, поскольку для полноценного использования приходилось приобретать такое дорогостоящие оборудование, как мышь, память большего объема и новую модель процессора. Кроме того, в поставку входили несколько приложений, разработанных специально под такие характеристики компьютера, которые требовали от большинства пользователей приобретения нового оборудования. Многие части системы были использованы в ее следующих, более успешных версиях.

Федот Ледостав (Зимородок)

Народный праздник «Федотов день» отмечается 20 ноября (по старому стилю – 7 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота. В простонародье его прозвали Ледоставом, так как в этот день лед продолжал сковывать реки и озера. Другие названия праздника: «Федот Ледостав», «Федот Корчемник», «Зимородок».

Также сегодня, 20 ноября, отмечают такие праздники:

- Праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»

- День педиатра (Pediatrician Day)

- День перевоплощений

- День трамвайных поездок

- День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day)

- День учителя во Вьетнаме

- День абсурда (National Absurdity Day) в США

- День свадьбы королевы Елизаветы II

- День арахисово-сливочной помадки (Peanut Butter Fudge Day) в США

- День имени своего компьютера (Name Your PC Day) в США

- День глобальных объятий бегунов (Globally Organized Hug a Runner Day) в США

- День 20-N в Испании

- День сознания темнокожих в Бразилии

- День будущих учителей Америки (Future Teachers of America Day) в США

- День военно-морских сил Таиланда

Сегодня именины празднуют: Григорий, Евтихий, Фессалоникия, Феодул, Федор, Дорофей, Феофил, Афинодор, Федот, Афанасий, Зосима, Евгений, Никандр, Кирилл, Клавдиан, Никон, Исихий, Антонин, Лазарь, Валерий, Ксанфий, Каллиник, Епифан, Максимиан, Лонгин (Логин), Каллимах, Аникита, Мамант (Мамонт), Феаген, Авкт, Амонит, Варахий, Гигантий, Диодот, Дукитий, Иерон, Иларион (Илларион), Касиния, Кастрихий (Кастрикий), Меласипп (Мелевсипп), Острихий, Таврион, Фемелий, Феодох.

Что происходило 20 ноября в прошлые годы

1805 - Состоялась премьера оперы Людвига ван Бетховена. Его творение под названием «Фиделио»это единственная опера великого композитора.

1818 - Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, провозгласил независимость Венесуэлы от Испанского королевства.

1910 - Начало Мексиканской революции (направленная против автократического правления Порфирио Диаса. Франсиско Мадеро объявляет План Сан-Луис-Потоси, где провозглашает себя президентом Мексики и призывает к вооруженной борьбы против диктатора.

1917 - Дата выхода третьего Универсала Украинской Центральной Рады, которым была провозглашена независимость УНР.

1918 - Большевики создали временное правительство в Украине во главе с Юрием Пятаковым.

1939 - Начало нацистской политики Германииприказ немецкой полиции арестовывать всех цыган и посылать в концлагеря.

1943 - Под охраной УПА на Волыни началась Первая конференция порабощенных Москвой народов, на которой оформлено политическую организацию Антибольшевистский Блок Народов (АБН).

1945 - Начало международного судебного процесса над фашистами Третьего Рейха. Место проведения немецкий город Нюнрберг.

1985 - выпущена первая версия программного обеспечения от компании Microsoft продукт Microsoft Windows версия 1.0.

1990 - Арест самого известного серийного убийцы на территории СCСР Андрея Романовича Чикатило.

2003 - Очередное географическое, археологическое и историческое открытие: в Антарктиде найден лед возрастом более 900 тысяч лет.

2004 - Начало Оранжевой революции. Одно из первых событий, которое повлекло дальнейшие последствия: Шевченковский районный суд Киева отклонил представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности в этот период.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 ноября. Какие праздники будут завтра?

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