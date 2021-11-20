Как в Крыму вычисляют антипрививочников с поддельными сертификатами

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Крым практически каждый день бьет антирекорды по количеству заболевших. Многих человеческих жертв удалось бы избежать, если бы сформировался коллективный иммунитет.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, план по количеству вакцинированных в Крыму выполнен на 63%. Это выше среднероссийского уровня, но для того, чтобы замедлить распространение инфекции, нужно вакцинировать не меньше 80% взрослого населения (1,21 млн. человек). По предварительным расчетам, необходимых цифр можно достичь к Новому году.

Но среди тех, кто действительно сделал прививку, есть и те, кто не признают пользу вакцины и попросту купили сертификат, чтобы пользоваться всеми «благами цивилизации». Qr-коды для доступа в досуговые заведения в Крыму начали действовать с 25 октября. С тех пор темпы иммунизации выросли в шесть раз, но вместе с этим активизировались мошенники, продающие липовые справки о вакцинации.

В начале ноября в Крыму разоблачили группу мошенников, которые подделывали и продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19.

- Установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли подделку сертификатов пяти гражданам с марта по апрель текущего года, - сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Было возбуждено уголовное дело по факту подделки, изготовления или оборота поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье - до двух лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что сертификат о вакцинации - официальный документ. Для тех, кто покупает и использует поддельные справки, тоже предусмотрена ответственность по ст. 237 УК РФ.

Вот только подделывают справки о прививках не только медики, но и обычные граждане.

- На сегодняшний день в сети Интернет появились предложения о возможности приобрести сертификат о вакцинации без прививки, а также медицинскую справку на наличие антител. Но стоит учитывать, что эти документы не проходят по базам данных, соответственно такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Мошенничество, то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием», - уточнили в МВД.

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