«Это прямая угроза для Аксенова»: политолог - об аресте главы Минкульта Крыма Новосельской

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Крымский политолог Евгения Горюнова считает, что арест министра культуры Крыма Арины Новосельской – это «прямая угроза» для главы Крыма Сергея Аксенова.

Горюнова утверждает, что задержание и отставку Новосельской никто не прогнозировал, поскольку она «была под очень сильной защитой Аксенова, с которым у нее дружеские и даже родственные связи».

Да и сам Аксенов, по ее мнению, «был не очень готов к такому повороту событий», который может обернуться и против него самого.

«То, что Арину Новосельскую увезли в Москву, показывает, что ее не оставляют в Крыму, понимая, что там ее не ожидает справедливое наказание. Скорее всего, это прямая угроза для Аксенова. Из всех арестов и задержаний, которые были, это наиболее тревожный для Аксенова звонок. Уже подошли вплотную к нему, начали брать людей из его ближайшего круга», – сказала Горюнова.

По мнению политолога, после задержания министра культуры Крыма Аксенову удастся «задержаться на своем посту, если его покровители в Москве его поддержат».

Сергей Аксенов первым сообщил о «следственных мероприятиях» в отношении Арины Новосельской. Позднее Следком России объявил, что Новосельская задержана за взятку от ООО «Меандр» в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» в ходе строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего Театра кукол. Басманный районный суд Москвы отправил Арину Новосельскую в СИЗО до 17 января 2022 года.

Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. До этого работала директором Крымского академического театра кукол.

Изначально здание Крымского государственного центра детского театрального искусства, который также должен включать в себя Театр кукол, должны были достроить в 2019 году, на его строительство было выделено свыше 930 миллионов рублей. Подрядчиком выбрана компания «Меандр». В мае 2019 на строительстве обнаружили нарушения. В марте 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «у подрядчика возникли проблемы с деньгами».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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