Власть
Для строительства дороги в Крыму власти изымут 59 земельных участков
фото © Новости Крыма
Через село Заречное Добровского поселения пройдет юго-восточный объезд Симферополя. Для строительства трассы потребуется изъять 59 земельных участков.
Об этом рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.
«Через один населенный пункт она (трасса, – ред.) будет пролегать, это село Заречное. Ширина отвода будет не более 50-70 метров – зависит от рельефа. Выбран наиболее короткий участок прохода через населенный пункт», - рассказал Кратюк.
По его словам, другие варианты нельзя реализовать из-за сложностей в строительстве и нарушения экосистемы. «К сожалению, любые другие варианты были нереализуемы по причине сложности постройки, экологичности, нарушений экосистемы. Другие варианты, которые были, прилегали либо к военному полигону, либо проходили через село Перевальное, рассекая его пополам. Выбран самый короткий участок, в этом причина этого варианта», - отметил Кратюк.
Он уточнил, трасса поможет решить многие проблемы. «Действительно, эта ветка решит массу проблем. Во-первых, транспортная проблема, во-вторых, безопасность. Ну и в-третьих, это будет новый объект, он будет совершенно другого уровня. Это будет ветка «Тавриды», первый участок, который продлится дальше по всему южному берегу», - сказал Кратюк.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Для строительства дороги в Крыму власти изымут 59 земельных участков
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