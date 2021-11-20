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Дальний Восток решил отбить у Крыма часть туристов
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Новый город-спутник под Владивостоком сможет заменить туристам отдых на побережье Крыма, а также привлечь покупателей недвижимости со всей России.
В рамках проекта на побережье Японского моря пока планируют построить новый жилой квартал — «Спутник», рассчитанный на 50 тысяч человек, а также создать комфортную рекреационную среду. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает РИА Новости.
«Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там «давление» туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье», — отметил чиновник.
Несмотря на то, что туристический спрос на Дальний Восток действительно растет, составить конкуренцию Крыму этот край не сможет, по крайней мере в обозримом будущем, отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Причин несколько. Во-первых, сезон на Дальнем Востоке длится максимум два месяца, во-вторых, край не может похвастаться ни теплым морем, ни горячими источниками, ни уникальной по своему разнообразию природой, которой славится Крым. На Дальний Восток турист поедет за другим.
«Конкуренции с Крымским полуостровом точно не предвидится. Это совершенно разные курорты со своими потребителями. Дальнему Востоку, скорее, можно конкурировать с регионами Тихоокеанского бассейна», — сказал Алексей Волков.
На ценовой политике полуострова Спутник также никоим образом не отразится. Реальным способом снизить стоимость жилой площади на крымских курортах может стать новый город именно в нашем регионе, который благодаря развитой инфраструктуре полностью смог бы удовлетворить запросы отдыхающих, в том числе на покупку недвижимости, заключил наш собеседник.
В тексте использованы материалы: Форпост
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