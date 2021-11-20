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Власть

Арестованную министра культуры Крыма может заменить ранее сидевший в СИЗО экс-мэр Ялты

16:17 суббота, 20 ноября 2021
Арестованную министра культуры Крыма может заменить ранее сидевший в СИЗО экс-мэр Ялты

фото © lenta.ru

Кандидатуру на должность главы минкульта Крыма утвердят на следующей неделе, об этом сообщил председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

По информации источника, близкого к Совмину, один из рассматриваемых кандидатов – действующий заместитель министра и глава департамента госохраны культурного наследия республики Андрей Ростенко.

Юрий Гоцанюк пояснил, что в настоящее время идет обсуждение возможных кандидатур. До его окончания арестованную по делу о получении взятки в особо крупном размере Арину (Веру) Новосельскую будет замещать ее первый заместитель.

«Вопрос находится в проработке. Сейчас (Новосельскую, -ред. ) будет замещать первый заместитель министра культуры Татьяна Манежина» – заявил Гоцанюк.

Окончательное решение будет принято в течение следующей недели, добавил он.

Говоря о заключенной под стражу Басманным судом Москвы Новосельской, Юрий Гоцанюк подчеркнул, что правоохранительные органы во всем разберутся. И если информация о нарушении экс-министром культуры законодательства будет доказано, то она будет отвечать перед законом.

Три года назад Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко. Он обвинялся в превышении должностных полномочий: по данным СКР (Следственного комитета России), в бытность градоначальником господин Ростенко оставил в городской собственности участок земли, который должен был быть передан санаторию МВД. Основным основанием ареста экс-чиновника стало опасение следствия, что он может скрыться. Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в действиях бывшего мэра, которые легли в основу обвинения, нет состава преступления, и назвал арест бывшего подчиненного провокацией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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