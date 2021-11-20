Аксенов не исключил, что непривитым придется сидеть дома

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Если ситуация с распространением COVID-19 ухудшится, ожидать можно чего угодно.

Крымский губернатор в своем телеграм-канале написал, что россиянам часто приводят пример западных стран в части торжествующей там демократии, но уже сейчас многие из них запретили гражданам, которые не вакцинировались от коронавируса, покидать помещения, в которых они живут.

Сергей Аксенов отметил, что в России такие меры еще приняты не были, но не стоить исключать подобного сценария если ситуация с распространением COVID-19 будет становиться хуже.

В настоящее время план по вакцинации в республике выполнили на 63%. В среднем по стране эта цифра составляет 62%. В Крыму есть более 130 тысяч доз «Спутника V», но, в то же время, регион испытывает дефицит со «Спутником Лайт». Губернатор заявил, что эту проблему удастся решить.

Аксенов в очередной раз призвал крымчан носить медицинские маски и вакцинироваться от коронавируса.

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