Коронавирус в Крыму
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Аксенов не исключил, что непривитым придется сидеть дома
фото © Сергей Аксенов / Facebook
Если ситуация с распространением COVID-19 ухудшится, ожидать можно чего угодно.
Крымский губернатор в своем телеграм-канале написал, что россиянам часто приводят пример западных стран в части торжествующей там демократии, но уже сейчас многие из них запретили гражданам, которые не вакцинировались от коронавируса, покидать помещения, в которых они живут.
Сергей Аксенов отметил, что в России такие меры еще приняты не были, но не стоить исключать подобного сценария если ситуация с распространением COVID-19 будет становиться хуже.
В настоящее время план по вакцинации в республике выполнили на 63%. В среднем по стране эта цифра составляет 62%. В Крыму есть более 130 тысяч доз «Спутника V», но, в то же время, регион испытывает дефицит со «Спутником Лайт». Губернатор заявил, что эту проблему удастся решить.
Аксенов в очередной раз призвал крымчан носить медицинские маски и вакцинироваться от коронавируса.
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