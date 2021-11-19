Общество
Жителям Крыма предлагают отдохнуть в Арктике
«По сравнению с курортным сезоном, когда полеты выполнялись по 64 направлениям, география полетов в Крым в осенне-зимний период сократится более чем в три раза. Количество обслуживаемых пассажиров в сутки также уменьшится в три раза».
Об этом заявил руководитель Центра Арктического туризма Ненецкого автономного округа Сергей Мишин,
«Уже в следующем году появится летом субсидированный рейс из города Нарьян-Мар в Крым и обратно будут реализованы оздоровительные санаторно-курортные программы. Ну а мы в свою очередь ждем гостей из Крыма в наш Ненецкий автономный округ. Мы готовы продемонстрировать Арктику в самом полном смысле», - заявил он.
По его словам, география поездок в Крым будет с каждым годом расширяться. Здесь ждут гостей, но с соблюдением норм.
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