Жителям Крыма предлагают отдохнуть в Арктике

«По сравнению с курортным сезоном, когда полеты выполнялись по 64 направлениям, география полетов в Крым в осенне-зимний период сократится более чем в три раза. Количество обслуживаемых пассажиров в сутки также уменьшится в три раза».

Об этом заявил руководитель Центра Арктического туризма Ненецкого автономного округа Сергей Мишин,

«Уже в следующем году появится летом субсидированный рейс из города Нарьян-Мар в Крым и обратно будут реализованы оздоровительные санаторно-курортные программы. Ну а мы в свою очередь ждем гостей из Крыма в наш Ненецкий автономный округ. Мы готовы продемонстрировать Арктику в самом полном смысле», - заявил он.

По его словам, география поездок в Крым будет с каждым годом расширяться. Здесь ждут гостей, но с соблюдением норм.

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