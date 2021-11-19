Происшествия
Жителя Ялты обокрали в парикмахерской
51-летний житель Ялты обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По словам потерпевшего, он оставил свой мобильный телефон в парикмахерской на диване. После завершения стрижки, мужчина свое средство связи не обнаружил. Установлено, что ранее судимый 33-летний ялтинец увидел аппарат, оставленный без присмотра, и забрал его себе. Подозреваемый написал явку с повинной.
Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Возбуждено уголовное дело.
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