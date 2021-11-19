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Власть

Жители Евпатории надругались над памятником Кирову

Неизвестные надругались над памятником С.М. Кирову, который расположен в одноименном сквере в Евпатории.

К бюсту прикрепили автомобильную шину. Также на фотографии, которую очевидцы разместили в соцсетях, видны повреждения постамента.

Памятник долгое время находился в запущенном состоянии, как и сам сквер. В конце 2019 году здесь завершились работы по реконструкции — проведено новое освещение, установлены лавочки и архитектурное сооружение пергол — навес, опора которого состоит из повторяющихся секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями.

Справка: Сергей Миронович Киров (1886–1934 гг.) – один из известнейших государственных и партийных деятелей советской эпохи 1920–1930-х гг. и ближайших соратников И.В. Сталина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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