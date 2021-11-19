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Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД
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Задержание обвиняемой в получении крупной взятки министра культуры Крыма Арины Новосельской проводили сотрудники полиции.
Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержана министр культуры Республики Крым Вера Новосельская, – говорится в сообщении. – Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России по месту жительства и работы задержанной проведены обыски».
В отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ – ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным СК, Новосельская получила 25 млн рублей от ООО «Меандр» за покровительство при строительстве нового театра кукол в Симферополе.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что следствием занимается центральный аппарат СК России. Вечером 18 ноября Новосельскую доставили в Москву, меру пресечения для нее будут избирать в Басманном суде.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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