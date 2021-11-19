Происшествия
За убийство по неосторожности керчанина приговорили к году исправительных работ
Как установил суд, бытовая ссора между двумя мужчинами переросла в драку, во время которой и произошла трагедия.
Теперь 50-летний керчанин отработает 1 год на исправительных работах, а 5% от его заработной платы будет обращено в доход государства, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.
Выяснилось, что двое россиян проживали в Керчи. Один из них успел купить квартиру, а другой, приехавший с Севера, снимал жилье в том же подъезде. Когда срок аренды подошел к концу, знакомый попросил собственника квартиры пустить его пожить на некоторое время.
«Спустя несколько дней, распивая спиртные напитки, мужчины поссорились. Результатом конфликта стала драка. Хозяин квартиры крепко избил своего постояльца и тот, упав, ударился головой об пол в ванной», — рассказали в пресс-службе.
Не придав серьезности произошедшему, хозяин уложил гостя на кровать, а на утро ушел на работу. Вернувшись с работы и обнаружив жильца по-прежнему в кровати хозяин вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики приехали и отвезли пациента в больницу, в которой он скончался на следующий день.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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