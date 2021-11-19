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Общество

Выходные в Крыму пройдут с дождями

18:00 пятница, 19 ноября 2021
Выходные в Крыму пройдут с дождями

фото © Новости Крыма

Дожди обрушатся на Крымский полуостров в субботу, весь день прогнозируется ненастная и слякотная погода, однако уже в воскресенье распогодится и потеплеет.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу погода существенно испортится, подойдет ложбина гигантского североатлантического циклона, который сейчас раскручивается над Скандинавией. Отсюда и пасмурное небо, временами обложные дожди, но тем не менее пока это будет теплый сектор: ночью в субботу +3...8, днем 7-12 тепла, что близко к многолетним значениям. Ветер западных румбов 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать», - рассказал специалист..

А вот воскресная погода порадует жителей и гостей Крыма. На смену дождям придет солнце и тепло, температурные показатели даже превысят климатическую норму последней декады ноября.

«Если в ночь на фоне уходящего фронта еще могут брызнуть незначительные дожди, то уже с наступлением светлого времени суток распогодится: на авансцену синоптической карты выйдет мощный антициклон, будет солнечно и без осадков. Ночью +3...8, днем воздух прогреется до +14», - добавил специалист.

В целом, по оценкам ФОБОС, в республике ноябрьская температура на полтора градуса выше нормы. И в ближайшие дни она продолжит радовать крымчан теплом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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