Власти Ялты выкупят у собственников 17 аварийных квартир на улице Вергасова

Владельцы 17 квартир в двух домах на улице Вергасова в Ялте согласились на денежную компенсацию за них в связи с признанием этих объектов аварийными и подлежащими сносу.

Соответствующие постановления о выкупе этих жилых помещений подписала глава администрации города Янина Павленко.

«Жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Ялта, ул. Вергасова, 10 и 12, выкупаются для муниципальных нужд в связи с поступлением добровольного согласия их собственников на денежную компенсацию», – поясняется в принятых документах.

Постановлениями администрации Ялты также поручено в срок до 30 ноября 2021 года «осуществить переговоры» с собственниками изымаемых жилых помещений и земельных участков под указанными домами относительно условий изъятия недвижимости и к этой же дате подготовить необходимые соглашения, проекты которых также должны быть направлены их владельцам.

После этого документом предполагается «заключить с собственниками жилых помещений… соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд».

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